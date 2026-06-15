Три с половиной тысячи вакансий зарезервировали для бойцов СВО в Омской области

С начала текущего года за помощью в поиске работы в службу занятости обратились 308 участников специальной военной операции. Фото: Нателла Кисилевская

В Омской области утвердили порядок резервирования рабочих мест для трудоустройства ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кадрового центра. В перспективе благодаря новой мере поддержки планируется трудоустроить около 3,5 тысяч участников СВО, что станет важной составляющей региональной системы социальной адаптации военнослужащих, возвращающихся с фронта.

Резервирование представляет собой новую форму содействия занятости, при которой работодатели, государственные органы власти и бюджетный сектор обязаны создавать и сохранять рабочие места под целевой прием ветеранов. Данный механизм реализуется в рамках регионального законодательства о социальной защите граждан и дополняет действующие в области более 45 мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

Исполняющая обязанности директора Кадрового центра Татьяна Цой подчеркнула: «Служба занятости Омской области поддерживает участников специальной военной операции в вопросах трудоустройства, содействия предпринимательских инициатив, развития личных подсобных хозяйств. Резервирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО будет способствовать социальной адаптации и создаст реальные возможности выбора».

С начала текущего года за помощью в поиске работы в службу занятости обратились 308 участников специальной военной операции и членов их семей. Более 120 человек уже трудоустроены, 35 прошли профессиональное обучение, а 22 при поддержке карьерных консультантов открыли собственное дело. Программа помощи ветеранам и работодателям была инициирована губернатором региона, а в прошлом году на базе Кадрового центра создана специализированная площадка «Работа для героев», направленная на содействие занятости и профессиональное развитие военнослужащих.

Координация действий между службой занятости, работодателями и профильными ведомствами позволяет выстраивать эффективные механизмы трудоустройства граждан в рамках государственной политики по социальной защите военнослужащих. Подобные инициативы способствуют закреплению ветеранов на рынке труда и обеспечивают стабильный доход для семей участников специальной военной операции.

Для получения подробной информации и участия в программе граждане могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-101-92-02, звонок бесплатный. Консультанты помогут подобрать подходящую вакансию, пройти переобучение или оформить документы для открытия собственного дела.

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