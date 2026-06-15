Омские хирурги спасли 13-летнего мальчика с тяжелой травмой селезенки

Врачи ОДКБ во время операции. Фото: пресс-служба минздрава Омской области

Врачи Областной детской клинической больницы спасли подростка с размозжением селезенки, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Тринадцатилетний омич поступил в стационар с тупой травмой живота и выраженным болевым синдромом.

Комплексная диагностика подтвердила разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Мальчика срочно отправили на операцию, где в течение полутора часов бригада из шести медиков боролась за жизнь юного пациента. Врачи провели спленэктомию — удаление поврежденного органа, однако его фрагменты хирурги смогли имплантировать в сальник, складку висцеральной брюшины. По словам медиков, такой метод позволяет сохранить некоторые функции паренхиматозного органа иммунной системы.

Ключевым помощником хирургов стал современный биполярный коагулятор «LIGASURE». Высокоточное оборудование позволяет оперативно обрабатывать крупные сосуды внутренних органов, значительно сокращая время операции и минимизируя кровопотерю.

«Размозжение селезенки — это критическое состояние, которое несет прямую угрозу жизни пациента и требует незамедлительного хирургического вмешательства. Из-за тяжелой степени повреждения органа происходит значительное разрушение его ткани с нарушением кровоснабжения. Мы сделали все возможное, чтобы спасти мальчику жизнь. И огромную роль в этом сыграл тот факт, что его родители своевременно вызвали скорую помощь, которая привезла их сына к нам», — подчеркнул заведующий хирургическим отделением Сергей Мороз.

Сейчас жизнь юного омича вне опасности, он продолжает курс восстановительного лечения. Медики напоминают родителям и местным жителям о необходимости незамедлительно обращаться за медицинской помощью при любых травмах живота, так как промедление может привести к необратимым последствиям. Своевременное оказание квалифицированной хирургической помощи позволяет сохранить жизнь и здоровье маленьких пациентов в критических ситуациях.

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