Омские хирурги поставили на ноги пациента с огромной грыжей и больным сердцем

Сложная операция прошла успешно и пациента уже выписали домой. Фото: минздрав Омской области

В Городской больнице № 1 имени Кабанова врачи провели сложнейшую операцию 62-летнему мужчине, который долгие годы мучился от боли. Как рассказали в минздраве Омской области, пациента была гигантская послеоперационная грыжа живота, а вдобавок — тяжелые проблемы с сердцем и сосудами.

Мужчина уже перенес несколько экстренных операций на внутренних органах. После них стенка живота сильно деформировалась, образовалась гигантская грыжа и жить с таким дефектом было невыносимо. Прежде чем решиться на вмешательство, медики полностью обследовали омича и долго готовили его к лечению.

Сама операция оказалась непростой, как сборка сложного конструктора. Из-за старых рубцов часть тонкой кишки необратимо искривилась, и врачам пришлось удалить поврежденный участок, а затем аккуратно сшить здоровые концы. Добавила трудностей и сама брюшная стенка: ткани истончились и покрылись рубцами. Чтобы восстановить их, хирурги использовали современную сетку со специальным покрытием — она не дает внутренним органам срастаться.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии Сергей Мамонтов, хирургам пришлось очень долго и кропотливо разделять спайки, убирать больные участки кишки и одновременно решать главную задачу — надежно восстановить переднюю стенку живота.

«Такие операции требуют высокой подготовки хирургической команды, тщательного планирования и слаженной работы всех служб стационара», — отметил Мамонтов.

Успех стал общим делом. Вместе с хирургами работали реаниматологи, специалисты по диагностике, лаборатория и медсестры. Главный врач больницы Вячеслав Егоренко подчеркнул, что современная медицина — это всегда командная игра. За каждым хорошим результатом стоят десятки людей, которые помогают пациенту на всех этапах: от первых анализов до выписки. Важно, что омичи могут получить высокотехнологичную помощь прямо у себя в регионе, поэтому врачи продолжают осваивать новые методы и оперировать даже самых сложных больных.

Сейчас пациент уже выписан домой. Врачи говорят, что его состояние удовлетворительное.

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