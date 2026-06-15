Судебная коллегия Омска оставила в силе приговор организаторам фиктивных займов

Областной суд оставил приговор в силе

Омский областной суд оставил без изменения приговор бывшему руководителю кредитного кооператива и его сообщникам, которые похитили более миллиона рублей из бюджета. Злоумышленники действовали в рамках преступной схемы, подпадающей под часть 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Омских судов.

Установлено, что в течение прошлого года организаторы незаконной схемы заключали фиктивные договоры целевых займов с получателями государственных сертификатов. Всего было зафиксировано двадцать одно преступление, в том числе хищение средств в особо крупном размере. Подобные действия грубо нарушают федеральное законодательство о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.

Бывший председатель кооператива признан виновным в мошенничестве. С учетом ранее вынесенного приговора ему назначено три года и восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере двухсот десяти тысяч рублей. Мужчина взят под стражу непосредственно в зале суда. Его заместитель и индивидуальный предприниматель получили условные сроки лишения свободы на два года и один месяц с испытательным сроком полтора года, в том числе с выплатой штрафов.

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