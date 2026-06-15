Бастрыкину доложат о водном коллапсе в Исилькуле из-за постоянных прорывов

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В комментариях в официальном канале СК России появилось обращение от жителей Исилькуля Омской области. Каждое лето из-за прорывов на магистралях вода поступает в дома с перебоями, установленный график подачи не соблюдается. 14 июня глава ведомства потребовал доклад о ситуации.

Уточняется, что в июне 2026 года система водоснабжения не работает уже неделю. Местные жители, среди которых есть семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды, не могут удовлетворить бытовые нужды из-за отсутствия ресурса. Компетентные органы действенных мер не принимают, обращения в инстанции результатов не дали.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по реализации прав жителей населенного пункта на качественное водоснабжение», — сказано в сообщении.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По четыре ведра в сутки: в Исилькульском и Любинском районах возникла катастрофическая ситуация с водой

В омских пабликах сообщили о блокировке моста рабочими, не получающими зарплату

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru