В Омске уничтожили вредные помидоры

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в время проверки импортной подкарантинной продукции из Узбекистана на складе временного хранения «ОМАС» обнаружили 2 партии томатов весом более 1,9 тонн, зараженных опасным карантинным организмом. После экспертизы, проведенной Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», выяснилось, что это - вирус коричневой морщинистости плодов томата. Если такой вирус появится в любой теплице, за неделю он убьет все находящиеся в ней растения. Чтобы не допустить распространения вредителя на территории региона, груз уничтожили в присутствии специалистов Россельхознадзора - так обязывает поступать закон.

С начала этого года Управлением Россельхознадзора по Омской области выявлено 68 случаев заражения карантинными вредными организмами импортной растительной продукции, из них 42 случаев - вирусом коричневой морщинистости плодов томата.