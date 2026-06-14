В Омске задержался вылет самолета на Москву, в котором возвращалась Бьянка

Фото: Роман Макарьев

Сегодня, 14 июня, в Омске задержался вылет сразу нескольких рейсов. Самолеты не принимала Москва. В числе тех, кто задержался в Омске дольше, чем планировал, оказалась популярная певица Бьянка. Она возвращалась в Омск после вчерашнего концерта на Зеленом острове.

Утром 14 июня артистка в своих социальных сетях пожаловалась подписчикам на серьезный сдвиг графика вылета.

«У нас жесткая задержка рейса. Мы сидим, мы ждем, пока улетим в Москву. А в Москве, между прочим, дела какие-то есть. Понимаете? Грустно от этого всего, грустно», — поделилась эмоциями певица.

Согласно данным онлайн-табло омского аэропорта, рейс авиакомпании «Победа», направлявшийся в Шереметьево, должен был отправиться в 5:10, однако фактически покинул воздушную гавань только в 9:43. Задержки коснулись и двух бортов «Аэрофлота»: один вместо 5:50 вылетел в столицу в 7:46, другой — вместо 7:05 в 9:50.

Причиной смещения расписания, как следует из данных онлайн-табло, стало позднее прибытие самолетов из Москвы.

Фоторепортаж о том, как прошел концерт Бьянки в Омске, смотрите здесь.

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