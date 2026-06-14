Омские зрители очень тепло встречали звезду. Фото: Роман Макарьев

Вчера, 13 июня, на Зеленом острове в Омске выступила королева королева R&B Бьянка. КП-Омск публикует эксклюзивные кадры с ее концерта (0+).

За выступление певица и ее танцоры несколько раз сменили костюмы. Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

Для омичей певица исполнила самые любимые хиты публики: «Были танцы», «А чё чё», «Мулен Руж», «Абсолютно все», «Я не отступлю» и другие любимые песни своих фанатов.

Фанаты не упускали случая сфотографировать своего кумира. Фото: Роман Макарьев

И признаться певице в любви. Фото: Роман Макарьев

Зрители активно подпевали. Фото: Роман Макарьев

Площадка на «Зеленом острове» собрала огромную толпу поклонников. Отметим, что концерт Бьянки был бесплатным. Выступление прошло в рамках фестиваля «Лето «Вокруг света». Культурный код под открытым небом». Мероприятия фестиваля реализуются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке правительства Омской области и Министерства экономического развития Российской Федерации.

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