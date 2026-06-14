Генменеджер «Авангарда» анонсировал уход двух хоккеистов из-за потолка зарплат

Фото: ХК «Авангард»

Руководство омского хоккейного клуба «Авангард» сообщило, что в межсезонье команду покинут как минимум два игрока. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

Поводом для обсуждения стали слухи о возможном обмене защитника Артёма Блажиевского, которые прокомментировал Сопин в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат». Генменеджер не стал называть точные фамилии, но пояснил, что клуб вынужден расчищать платежную ведомость, чтобы уложиться в жесткие ограничения потолка зарплат. По его словам, до старта нового сезона коллектив покинут один защитник и один нападающий.

«Теоретически можно всех обсуждать. У ребят солидные контракты, а правила диктуют такие условия, что как бы ни было больно и обидно, но придется с хорошими хоккеистами расстаться, чтобы остаться в рамках регламента», — заявил функционер.

Он подчеркнул, что эти решения не связаны со спортивными качествами игроков: в команде нет хоккеистов, которыми были бы сильно недовольны или которых хотели бы обменять по игровому принципу. Однако финансовая составляющая вынуждает руководство идти на непопулярные и болезненные меры.

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