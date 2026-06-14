Фото: паблик «Городские парки» во «ВКонтакте»

Омичей пригласили на шоу светомузыкального фонтана. Жители и гости Омска снова смогут его увидеть в парке имени 30 летия ВЛКСМ. О запуске водной композиции сообщили в официальном паблике «Городские парки».

Теперь объект доступен для посещения ежедневно, за исключением одного дня в неделю. Струи воды и подсветка включаются с десяти утра и до десяти вечера. Главное представление разворачивается в вечерние часы: с 21:00 до 22:00 здесь включается специальное светомузыкальное шоу, которое превращает обычную прогулку в яркое праздничное действо. Единственная пауза в работе предусмотрена по средам — в этот день оборудование отключают для проведения плановой профилактики. Такая мера позволяет поддерживать технику в исправном состоянии и обеспечивать бесперебойную работу фонтана в остальное время.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области в объектив попал редкий хомяк

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