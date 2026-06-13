Заброшенным властями аварийным домом в Омске заинтересовался Александр Бастрыкин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль и затребовал доклад от омских подчиненных по аварийному дому, находящемуся по улице 22 апреля. Разваливающееся 58-летнее жилое здание не вызвало требуемой законом реакции у омской власти, несмотря на многочисленные обращения жителей дома.

«В сети интернет сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице 22 Апреля в городе Омске. Длительное время здание 1968 года постройки находится в непригодном состоянии: стены и фундамент разрушаются, подвальные помещения на протяжении четырех лет затапливаются, что приводит к распространению неприятного запаха и образованию сырости, уборка придомовой территории не осуществляется. Сотрудниками управляющей компании мер к устранению нарушений не принимается. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в официальном канале связи граждан России со Следственным комитетом РФ.

В ведомстве сообщают о реакции председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина на данный факт: глава ведомства затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по данному жилому объекту. Также омский подчиненный обязан будет доложить проводимой работе по самому скорому решению проблемы жильцов многострадального дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в омской девятиэтажке заставил жителей выскочить на улицу в три часа ночи

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru