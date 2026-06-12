Суд изъял долгострой депутата: котлован в центре Омска продают за 32 млн

Готовность объекта составляет всего 8% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В центре Омска на торги выставлен объект незавершенного строительства гостиницы на улице Красный Путь. Стартовая цена лота составляет 32 миллиона рублей, хотя степень готовности здания оценивается всего в восемь процентов, а фактически на участке присутствует только котлован и фундамент.

Общая площадь здания достигает почти шести тысяч квадратных метров, а земельный участок под ним занимает более двенадцати тысяч квадратных метров. Еще в августе прошлого года власти планировали выручить за эту землю и недострой не менее пяти миллионов рублей, однако сейчас начальная стоимость аукциона возросла почти до 32 миллионов, а минимальный шаг торгов составляет 318 тысяч рублей.

С две тысячи шестого по две тысячи двадцать четвертый год объект принадлежал депутату регионального Законодательного собрания Дмитрию Павлову. За восемнадцать лет строительство не продвинулось дальше нулевого цикла. В результате судебные органы приняли решение об изъятии земельного участка и объекта незавершенного строительства у народного избранника в принудительном порядке за нецелевое использование и затягивание сроков возведения.

Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до тринадцатого июля, а сами торги состоятся двадцать первого июля. Появление нового инвестора позволит ликвидировать многолетний долгострой в исторической части города и благоустроить прилегающую территорию, что положительно скажется на внешнем облике регионального центра и комфорте местных жителей.

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