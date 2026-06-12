Омский поставщик щебня лишился права участвовать в госзакупках на два года

При это стоимость лота в момент тендера была снижена на треть Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омское антимонопольное ведомство на два года ограничило право компании-поставщика участвовать в государственных закупках после срыва контракта на поставку десяти тысяч тонн щебня. Предприятие выиграло торги, снизив начальную стоимость лота на двадцать девять процентов, однако не смогло выполнить обязательства в установленный пятнадцатидневный срок.

В аукционе участвовало шесть организаций. Победитель торгов обязался поставлять материал конкретного завода-изготовителя в течение пятнадцати рабочих дней после получения заявки от регионального дорожного управления. Однако вместо заявленных десяти тысяч тонн продукции поставщик доставил лишь триста пятьдесят три тонны щебня другого производителя, что является прямым нарушением условий договора.

Поставщик предложил расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, но заказчик отклонил эту инициативу и инициировал проверку. Антимонопольная служба признала допущенные нарушения существенными, что повлекло за собой включение компании в специальный реестр. Данная мера автоматически закрывает для предприятия доступ к участию в тендерах и аукционах на протяжении двадцати четырех месяцев.

Жесткие санкции в отношении недобросовестных участников торгов защищают интересы граждан и обеспечивают качественное выполнение дорожных работ в регионе. Своевременное выявление нарушителей позволяет сохранять бюджетные средства и поддерживать высокие стандарты при реализации инфраструктурных проектов для местных жителей.

Недобросовестный поставщик щебня лишился права участвовать в государственных закупках на два года.

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