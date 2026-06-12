Омская область получит два миллиона квадратных метров жилья к 2037 году

Среди инвесторов-застройщиков есть как федеральные девелоперы, так и омские компании. Фото: минстрой Омской области

Одновременно десять масштабных инвестиционных проектов по возведению жилья реализуются в Омской области, сообщает региональное министерство строительства. К 2037 году застройщики планируют ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилой недвижимости, что существенно повысит доступность квартир для жителей региона.

Среди инвесторов-застройщиков представлены как федеральные девелоперы «Догма», «Эталон», «Брусника», так и омские компании с многолетним опытом в строительной отрасли — «Стройбетон», «Нордстрой», «Свой дом на Нейбута», «Строительная компания «Горпроект». В том числе в портфеле проектов применяются новые стандарты оформления придомовых территорий, которые повышают комфорт городской среды для будущих новоселов.

Дополнительно к старту готовятся еще два проекта общей площадью около 161 тысячи квадратных метров. Реализация данных инициатив ведется в рамках федерального и регионального законодательства о градостроительной деятельности и обеспечивает создание современных жилых комплексов с развитой инфраструктурой.

Масштабное жилищное строительство позволяет удовлетворить растущий спрос на комфортное жилье со стороны омичей и способствует закреплению молодых семей в регионе. Введение новых квадратных метров создает условия для улучшения демографической ситуации и повышает инвестиционную привлекательность Омской области.

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