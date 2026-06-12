Владимир Путин поздравил жителей Омской области с Днем России

12 июня омичи отмечают важнейший государственный праздник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Омской области Виталия Хоценко и всех жителей региона с главным государственным праздником страны — Днем России. Телеграмма с поздравлением поступила на имя главы региона.

В своем обращении президент подчеркнул особое значение праздника для укрепления национальной идентичности и сохранения исторической памяти.

«Любовь к родной стране, гордость за её историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», — говорится в тексте президентской телеграммы.

День России ежегодно отмечается 12 июня в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР, ставшей отправной точкой в новейшей истории страны. Этот праздник относится к числу самых молодых государственных торжеств и символизирует единство многонационального народа, его стремление к развитию и процветанию.

В Омской области День России традиционно сопровождается масштабными культурными и патриотическими мероприятиями: торжественными церемониями, концертами, выставками и фестивалями. В рамках всероссийской акции «Мы — граждане России» лучшим выпускникам школ и активистам молодежных движений вручают первые паспорта, подчеркивая преемственность поколений и гражданскую ответственность перед Родиной.

Поздравление главы государства подчеркивает особую роль сибирских регионов в укреплении экономического и культурного потенциала страны, а также вклад омичей в реализацию стратегических задач развития Российской Федерации.

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