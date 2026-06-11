Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Омск принял участников проекта «Театральный поезд». В числе гостей — народный артист России Сергей Безруков. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области 11 июня.
Местные деятели культуры обсудили с известным актером состояние и перспективы развития искусства в регионе. Поговорили о масштабных фестивалях и форумах, которые организуют в культурной столице России-2026.
«Приезжаю в Омск уже много лет и всегда с большим удовольствием. Здесь удивительная театральная атмосфера и замечательные зрители. Это публика, которая любит театр, понимает его и очень тонко чувствует происходящее на сцене», — сказал Сергей Безруков.
В целом, артист высоко оценил театральные традиции омичей и особенно выделил творчество академического театра драмы.
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