На омском вокзале остановился «Театральный поезд»

Фото: министерство культуры Омской области

Омск, носящий звание культурной столицы 2026 года, встречает масштабный проект в честь 150-летия Союза театральных деятелей России — сегодня на перрон омского вокзала прибыл специальный «Театральный поезд».

Каждый вагон состава посвящен разным видам сценического искусства и сценографии. Проект стартовал в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ и охватит 43 города от Владивостока до Москвы и от Севастополя до столицы. Всего в нем задействовано 5000 артистов, которые представят более 280 постановок. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России, РЖД и Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках программы омичей ждут спектакли и мастер-классы от ведущих артистов страны, а также уникальные высьавки. Так, 10 и 11 июня в городе пройдут показы и мастер-классы от новосибирских театров — драматического «Старый дом», академического молодежного «Глобус» и театра кукол. Свои работы также представят томские коллективы: областной театр куклы и актера «Скоморох», театр драмы и ТЮЗ. Постановки можно увидеть сразу на пяти площадках — в Омской драме, «Арлекине», «Галерке», «Пятом театре» и Театре имени Л. Ермолаевой.

Кроме того, прямо в здании вокзала с 10:00 до 22:00 10 и 11 июня работает выставка, посвященная Союзу театральных деятелей, сценическому искусству и театральным профессиям. Сам состав превратился в фотозону, которая будет доступна на первом перроне в течение двух дней. Желающие также могут зайти в вагон-ресторан с тематическим меню и приобрести сувениры.

Вечером 11 июня представители омских театров сами отправятся в путешествие на «Театральном поезде», чтобы показать свое мастерство в Тюмени и Кургане. «Галерка» повезет спектакль «Сергей Есенин», Северный драматический театр имени Михаила Ульянова — «Михаил Ульянов. Наследие», а ТЮЗ — «Манолито очкарик».

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