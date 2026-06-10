Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

Омичей предупредили о масштабных изменениях в движении в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню России. Проезд по ряду магистралей в центре города будет ограничен с 10 по 13 июня. Департамент транспорта опубликовал подробный график и маршруты объезда для пассажирского транспорта.

Первые ограничения начнут действовать уже в полдень 10 июня. С 12:00 вторника до 20:00 четверга, 13 июня, частично перекроют улицу Герцена — от перекрестка с Интернациональной до площади Победы. Здесь для движения останется свободной только одна полоса (правая сторона по ходу движения). В это же время на улице Ленина (от площади Победы до улицы Тарской) будут заняты две правые полосы.

С 11 июня водителям придется учитывать дополнительные запреты. С 14:00 среды и до 20:00 четверга закроют участок улицы Ленина — от развязки у площади Победы до пересечения с Партизанской и улицей Щербанёва.

На время этих перекрытий изменены пути следования автобусов и троллейбусов:

- Автобус № 73 (в сторону Чкаловского поселка) с Красного Пути направится по Интернациональной, Гагарина и Комсомольскому мосту. Высадить пассажиров можно будет у «Маяковского», «Главпочтамта», «Госпиталя» и «Дома Туриста». Затем транспорт повернет направо на Лермонтова, налево — на Ленина и продолжит движение по обычной схеме.

- Троллейбус № 8 (в микрорайон Московка-2) с Красного Пути также поедет через Интернациональную, Гагарина и Комсомольский мост, далее — по проспекту Карла Маркса. Остановки: «Маяковский», «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом Туриста», «Площадь Ленина», «Голубой огонек». Затем с поворотом на Ленинградскую площадь (остановка «Жемчужина» будет пропущена) и левым поворотом на Ленина.

Самое серьезное перекрытие начнется вечером 11 июня. С 20:00 среды до 20:00 четверга полностью закроют для транспорта:

- улицу Герцена (от Интернациональной до Ленина),

- площадь Победы,

- улицу Ленина (от Тарской до площади Победы).

Как поедут маршруты в этот период:

- Автобус № 34 с Герцена повернет налево на Фрунзе (остановка «Флагман»), затем направо — на Гусарова, направо — на Интернациональную и снова направо — на Герцена. Пассажиров будут сажать и высаживать на остановке «Флагман» на улице Герцена.

- Автобус № 94 с моста 60-летия Победы свернет на Фрунзе, где можно будет выйти на остановке «Ул. Тарская», затем повернет налево на Герцена и поедет по обычному маршруту. Обратное направление — без изменений.

- Автобус № 343Н с Красного Пути повернет направо на Фрунзе (минуя остановку «По требованию»), развернется под мостом 60-летия Победы, вернется на Фрунзе к остановке «Ул. Тарская», затем налево на Герцена. В обратную сторону схема прежняя.

Отдельное предупреждение: утренние часы 12 июня

С 11:30 до 13:00 в День России движение перекроют по улице Ленина (от Партизанской до Лермонтова) и по Юбилейному мосту. На это время:

- Автобус № 62 доедет до остановки «КДЦ «Маяковский», развернется под мостом 60-летия Победы и отправится от библиотеки Пушкина по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса с остановками у «Маяковского», «Главпочтамта», «Госпиталя» и «Дома Туриста».

- Автобус № 25 проследует через улицы Думскую, Маршала Жукова, Лермонтова и проспект Карла Маркса.

Власти просят автомобилистов и пассажиров заранее планировать поездки с учетом всех изменений. Уточнить расписание, интервалы движения и реальное местонахождение транспорта можно по телефону 90-12-12 или на сайте АО «Пассажирсервис».

Ранее КП-Омск сообщала, что под Омском в ДТП пострадали двое шестилетних детей

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