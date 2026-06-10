Под Омском в ДТП пострадали двое шестилетних детей

В результате ДТП пострадали три человека, включая двух детей. Фото: ГИБДД России по Омской области

В Омском районе 65-летняя водительница автомобиля «Тойота» устроила ДТП с пострадавшими, выехав на полосу встречного движения. Авария произошла 9 июня на 34 км автомобильной дороги А320 Омск — Черлак.

По данным ГИБДД, женщина-водитель выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Дайхатсу», который стоял на обочине. От удара «Дайхатсу» опрокинулся.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась 28-летней женщине — водителю «Дайхатсу», а также двум шестилетним девочкам, пассажирам автомобиля «Тойота». После осмотра медиков все пострадавшие были отпущены домой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

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