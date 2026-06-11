В Омске росгвардейцы вернули домой трехлетнего малыша

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске сотрудники вневедомственной охраны вернули родителям трехлетнего мальчика, который потерялся и мог попасть под колеса автомобилей. Ребенка обнаружили на улице 21-я Амурская — он находился один и уже намеревался перейти дорогу.

Вечером патрульный экипаж обратил внимание на одинокого маленького ребенка. Малыш стоял у края проезжей части и явно собирался перебежать на другую сторону. Стражи порядка мгновенно среагировали: они отвели мальчика на ближайшую детскую площадку и попытались выяснить, где его родители и как он оказался на улице один.

Однако ребенок из-за своего возраста не смог объяснить ни адрес проживания, ни куда пропали мама с папой. Тогда росгвардейцы связались по рации с коллегами, чтобы проверить, не поступало ли заявок о пропаже детей, и параллельно сообщили о находке в дежурную часть полиции.

Спустя несколько минут к площадке подбежала взволнованная женщина — мать потерявшегося малыша. Как выяснилось, она отлучилась в поликлинику, оставив сына под присмотром дедушки. Пожилой родственник, вероятно, отвлекся на мгновение, и активный трехлетний ребёнок сумел незаметно выскользнуть из квартиры. Когда пропажа обнаружилась, семья бросилась на поиски.

Чтобы исключить любые риски и соблюсти процедуру, передача ребенка законному представителю прошла в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних. По счастливой случайности, медицинская помощь малышу не потребовалась — он не пострадал и даже не успел испугаться, так как росгвардейцы сразу взяли ситуацию под контроль.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске 20-летний водитель сбил ребенка на переходе, подросток в тяжелом состоянии

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