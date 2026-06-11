Подросток в тяжелом состоянии: в Омске 20-летний водитель сбил ребенка на переходе

За секунду до трагедии. Фото: УМВД России по Омской области

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил пятнадцатилетнего пешехода на нерегулируемом переходе в Омске, после чего машина врезалась в опору линии электропередач. Подросток госпитализирован с тяжелыми травмами, а прокуратура и Госавтоинспекция начали совместную проверку.

Авария произошла вчера вечером на улице 27-я Северная. Молодой человек за рулем отечественной легковушки допустил наезд на мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. После столкновения с пешеходом водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу. Сам виновник аварии и его восемнадцатилетний пассажир отделались ушибами, медицинская помощь им была оказана на месте.

Надзорное ведомство и сотрудники Госавтоинспекции выстроили механизмы межведомственного взаимодействия для оперативного установления всех обстоятельств случившегося. Прокурорская проверка проводится в рамках федерального законодательства с целью оценки соблюдения правил дорожного движения и выявления причин, способствовавших совершению преступления. В отношении водителя будет принято процессуальное решение, ему грозит уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Правоохранители призывают местных жителей и граждан быть предельно внимательными на дорогах. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов, а пешеходам, в том числе несовершеннолетним, следует убеждаться в безопасности перед выходом на проезжую часть даже при наличии разметки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске вода из прорванной трубы заливала отремонтированный бульвар Архитекторов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru