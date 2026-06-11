В Омске вода из прорванной трубы заливала отремонтированный бульвар Архитекторов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На Телеграм-канале «ЧП Омск» вышла жалоба от его подписчика о проблемах с заливом тротуара и дороги на Левом берегу. Омич негодовал, что проблему льющейся воды никто не решает.
«Авария на сетях водоканала по бульвару Архитекторов между зданиями 26 и 30 (АЗС), подтопление идет уже третий день, разрушается новый тротуар, вода выходит с газона на проезжую часть. Прошу администрацию и соответствующие службы принять меры для устранения аварийной ситуации!», — написал он.
Напомним, реконструкция бульвара Архитекторов действительно завершилась только в прошлом году. И к тому же даже без аварий с трубами жалоб на недоделки после сдачи улицы в эксплуатацию было очень много.
КП-Омск запросила комментарий об инциденте у компании «Росводоканал Омск». Ее пресс-служба сообщила в итоге следующее:
«Заявка по адресу бульвар Архитекторов, 30, на контроле в омском водоканале. Информация про указанному адресу поступила 6 июня, в этот же день специалисты вышли на место для обследования территории. По итогам обследования было выявлено повреждение из-за грунта, на водопроводе большого диаметра. Утечка воды незначительная, вода отведена в сети ливневой канализации. Сейчас сотрудники водоканала согласовывают земляные работы с другими коммунальными предприятиями и подготовку к проведению ремонтных работ. Работы по устранению повреждения будут выполнены до 15 июня».
Ранее мы писали, что экоблогер Владимир Лифантьев на примере собственного дома озвучил проблему выбросов в воздух из-за канализации в Омске, упомянув и порыв труб в начале мая на улице Транссибирской.
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