На 111 млн попытался обмануть государство покойный омский производитель напитков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 111 млн рублей. На обмане государства попался ныне покойный омский производитель напитков, вносивший в течении двух лет ложные сведения в налоговые документы.

Правоохранители раскрыли махинации скончавшегося омского предпринимателя, занимавшегося производством напитков. В процессе расследования запутанного дела, были обнаружены многочисленные нарушения в документообороте предприятия за период с мая 2019 по март 2022 годов. Среди вопиющих — многочисленные факты скрытия достоверной реализации произведенной продукции, а также ложные сведения о налоговых вычетах и расходах, уменьшающих сумму доходов от реализации по хозяйственным операциям с контрагентами. По самым осторожным прикидкам, хитрый предприниматель не доплатил государству налогов на сумму более 111 млн рублей.

«До окончания выездной налоговой проверки обвиняемый скончался. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого предъявлено его отцу, признанному законным представителем умершего ввиду несогласия с прекращением уголовного дела на досудебной стадии. С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на недвижимое имущество организации на общую сумму 83 млн рублей», — говорится в сообщении официального канала прокуратуры Омской области.

В ведомстве также отмечают, что за время предварительного следствия часть причиненного ущерба в размере около 40 млн рублей возмещена представителями организации добровольно. На данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске слесарь крохотного СТО помог племяннику угнать и разбить машину клиента

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru