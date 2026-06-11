В Омске слесарь крохотной СТО помог племяннику угнать и разбить машину клиента

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала двух омичей, работавших в крохотном СТО, расположенном в одном из гаражей по улице Коммунальная. Слесарь авторемонтной организации, на пару со своим племянником, угнали и разбили автомобиль клиента.

Желание прокатиться на автомобиле, стоящим на ремонте в мини-СТО, расположенном в гаражном кооперативе на улице Коммунальной, возникло у мужчин после употребления спиртного. Слесарь авторемонтной организации помог завести чужой автомобиль своему племяннику-собутыльнику, который помогал ему в работе. Правда езда у родственников на угнанной машине не задалась: спустя 500 метров автопробега, пьяный племянник, находившийся за рулем, врезался в столб. После совершения аварии оба омича ретировались, а в полицию обратился хозяин автомобиля, найдя его утром в плачевном состоянии.

Обоих угонщиков сотрудники полиции задержали по местам жительства, теперь их ждет уголовное дело по статье за угон, и значительная сумма штрафа — в том числе и за разбитую чужую машину.

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