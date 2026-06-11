Большинство омичей спокойно относятся к испытательному сроку при приеме на работу

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Портал по поиску работы SuperJob провел опрос омичей на предмет их отношения к испытательному сроку при приеме на работу. Большинство омичей сообщили, что спокойно относятся к такой проверке, но были и те, кто ее не приемлет.

Спокойно к испытательному сроку при приеме на работу относятся 45% опрошенных омичей. Еще 36% работающих жителей Омска сообщили, что воспринимают подобный «экзамен» от работодателя с пониманием. А доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 13%. При этом, омские мужчины и омички почти одинаково относятся к испытательному периоду: среди них спокойствие или понимание выражают 83 и 79% соответственно, негатив — по 13%. А вот самыми категоричными оказались респонденты возраста 35—45 лет. Среди них отрицательно к испытательному сроку отнеслись 14%.

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