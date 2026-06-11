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Общество11 июня 2026 5:45

Омский таксист долгое время перевозил по городу пассажиров, болея туберкулезом

В больницу с тяжелой запущенной формой туберкулезной пневмонии, мужчину привезла карета скорой помощи — он весил всего 35 кг и уже не мог самостоятельно передвигаться
Вадим Андреев
Остается только догадываться, сколько омичей водитель такси подвергал риску заражения тяжелейшим заболеванием.

Остается только догадываться, сколько омичей водитель такси подвергал риску заражения тяжелейшим заболеванием.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 20 лет омич не обращался в больницу для прохождения флюорографии, что довело его организм до тяжелейших последствий. Работая таксистом, он жалел время на врачей, и поступил в стационар по скорой помощи. К моменту вызова экстренной медицинской службы, житель Омска весил всего 35 килограммов.

«Медики Областного клинического противотуберкулезного диспансера несколько недель боролись за жизнь молодого мужчины, который поступил в стационар с тяжелой запущенной формой туберкулезной пневмонии. Перед тем, как попасть в руки врачей, омич больше 4 месяцев чувствовал недомогание: боль в горле, осиплость, кашель с мокротой, температура до 38 градусов, резкая потеря веса. В больницу он не обращался, не находя для этого времени из-за напряженной работы. А потом стало совсем тяжело и по скорой помощи он поступил в больницу. По результатам рентгенограммы врачи выявили туберкулез. При поступлении в стационар мужчина весил всего 35 килограммов, состояние было настолько тяжелым, что он не мог самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Омской области.

В ведомстве рассказали, что таксист из-за напряженной работы игнорировал обязательные медицинские услуги. В частности, он 20 лет не проходил флюорографию. Оформлен был как самозанятый, требований к прохождению медосмотра ему никто не предъявлял. В омском минздраве подчеркивают, что запущенное заболевание не появилось внезапно. Симптомы нарастали постепенно, но игнорировались. Своевременное обращение к врачу и регулярное прохождение флюорографии помогли бы выявить патологию на ранней стадии, тогда лечение было бы проще и эффективнее. Остается только догадываться, сколько пассажиров омский водитель такси подвергал риску заражения тяжелейшим заболеванием.

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