Омский таксист долгое время перевозил по городу пассажиров, болея туберкулезом

Остается только догадываться, сколько омичей водитель такси подвергал риску заражения тяжелейшим заболеванием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 20 лет омич не обращался в больницу для прохождения флюорографии, что довело его организм до тяжелейших последствий. Работая таксистом, он жалел время на врачей, и поступил в стационар по скорой помощи. К моменту вызова экстренной медицинской службы, житель Омска весил всего 35 килограммов.

«Медики Областного клинического противотуберкулезного диспансера несколько недель боролись за жизнь молодого мужчины, который поступил в стационар с тяжелой запущенной формой туберкулезной пневмонии. Перед тем, как попасть в руки врачей, омич больше 4 месяцев чувствовал недомогание: боль в горле, осиплость, кашель с мокротой, температура до 38 градусов, резкая потеря веса. В больницу он не обращался, не находя для этого времени из-за напряженной работы. А потом стало совсем тяжело и по скорой помощи он поступил в больницу. По результатам рентгенограммы врачи выявили туберкулез. При поступлении в стационар мужчина весил всего 35 килограммов, состояние было настолько тяжелым, что он не мог самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Омской области.

В ведомстве рассказали, что таксист из-за напряженной работы игнорировал обязательные медицинские услуги. В частности, он 20 лет не проходил флюорографию. Оформлен был как самозанятый, требований к прохождению медосмотра ему никто не предъявлял. В омском минздраве подчеркивают, что запущенное заболевание не появилось внезапно. Симптомы нарастали постепенно, но игнорировались. Своевременное обращение к врачу и регулярное прохождение флюорографии помогли бы выявить патологию на ранней стадии, тогда лечение было бы проще и эффективнее. Остается только догадываться, сколько пассажиров омский водитель такси подвергал риску заражения тяжелейшим заболеванием.

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