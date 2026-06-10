Суд признал незаконной блокировку личного кабинета омича на маркетплейсе

Фото: Кирилл Янчицкий.

Кировский райсуд Омска рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ООО «Вайлдберриз» о предоставлении доступа к личному кабинету на торговой площадке. И вынес решение в пользу омича, сообщила 10 июня пресс-служба судов Омской области. «Истец в обоснование требований указал, что намеревался приобрести продукцию с торговой площадки, однако его личный кабинет был заблокирован якобы из-за наличия задолженности по рассрочке. Ответчику была направлена претензия о разблокировке личного кабинета, которая оставлена без ответа.

Установлено, что ранее вступившим в законную силу решением суда договор потребительского кредита между истцом и ответчиком признан незаключенным, долг истца перед обществом признан отсутствующим».

Поскольку у истца отсутствуют долговые обязательства, а ответчик не смог доказать правомерность блокировки доступа к услугам площадки, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решением суда на ответчика возложили обязанность вернуть истцу доступ к площадке и товарам. В случае неисполнения решения в течение двух месяцев со дня вступления его в силу постановлено взыскать с ООО в пользу истца неустойку в 6 тыс. рублей за каждый день неисполнения акта по дату реального исполнения.

Также с ответчика взыскали компенсацию морального вреда в 30 тыс. рублей.

Решение суда в силу пока не вступило.

Ранее мы писали, что омичка отсудила у магазина более 377 тыс. рублей за сломанную руку.

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