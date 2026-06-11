20 тонн сыра из Казахстана не попали в Омск из-за отсутствия правильных документов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На таможенном пункте ППУ «Исилькульский» вчера, 10 июня, был задержан автомобиль, который вез партию сыр для плавления на омское предприятие «Продснаб». Проблема с грузом возникла по причине отсутствия казахстанского изготовителя в Реестре организаций, осуществляющих производство.

20 тонн сыр для плавления, по документам, которые были предъявлены сотрудникам Управления Россельхознадзора по Омской области казахским перевозчиком, изготовило ТОО «Петровское KZ». Однако, после внимательного изучения ветеринарного сертификата на провозимую продукцию выяснилось, что по указанному в документе адресу данное предприятие не зарегистрировано.

«Данное обстоятельство является нарушением порядка оформления ветеринарных сертификатов и создает риск поступления на территорию Российской Федерации продукции неизвестного происхождения, не прошедшей необходимые ветеринарно-санитарные процедуры», — сообщили в омском Россельхознадзоре.

На этом основании, продукцию предприятия-«призрака» не пропустила на территорию Омской области: все 20 тонн «загадочного» сыра возвращена по месту погрузки. А гражданин Республики Казахстан, осуществлявший перевозку, привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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