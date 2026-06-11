Сегодня 5,5 тысяч омских выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 11 июня, омские выпускники сдают ЕГЭ по двум выбранным предметам. Из 5,5 тысяч вчерашних школьников, проверят свои знания в физике 2,1 тысяч человек, а 3,4 тысячи школяров будут отвечать на вопросы по обществознанию.

«Сегодня у вчерашних омских школьников в расписании ЕГЭ предметы по выбору — физика и обществознание. На экзамены сегодня намерены прийти более 5,5 тысяч омских выпускников. Из них более 2,1 тысяч участников зарегистрированы на экзамен по физике и, соответственно, 3,4 тысячи ребят будут отвечать на вопросы по обществознанию. По всей области открыты 56 пунктов проведения экзаменов, из них 18 расположены в Омске, 31 — в районах области и еще 7 —открыты на дому», — сообщает министерство образования Омской области.

В ведомстве рассказали, что во всех экзаменационных аудиториях работает система быстрой обратной связи для фиксации нарушений через Госуслуги и специальные QR-коды, а ППЭ оборудованы средствами видеонаблюдения. Первые результаты по сегодняшним экзаменам, выпускники начнут получать после 15 июня.

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