Из-за угрозы ударов БПЛА, самолет из Омска в Адлер задержался на длительное время

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на 14 часов задерживается рейс FV6148, который должен был улететь сегодня утром в аэропорт города Адлера. Причиной многочасовой задержки самолета авиакомпании «Россия» стала атака вражеских БПЛА на Сочи.

Об угрозе атаки вражеских БПЛА сообщил сегодня утром в своем канале в мессенджере МАХ мэр Сочи Андрей Прошунин. Чиновник разместил тревожное объявление в 6 часов 53 минуты. Судя по всему, это обстоятельство стало причиной значительной задержки вылета из Омска в Адлер самолета авиакомпании «Россия». На онлайн-табло омской аэрогавани указано, что самолет рейса FV6148 должен был взлететь в 7 часов утра. Теперь его отправление назначено на 21 час омского времени. Задержка составила 14 часов. Также с опозданием, но значительно меньшим, Омск покинет еще один самолет, с конечной точкой приземления в Адлере. Рейс КЛ480 авиакомпании «Северный ветер» перенесен по времени с 9 часов 25 минут на 13 часов местного времени.

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