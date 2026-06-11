Суммы в размере 1,7 млн рублей лишилась омичка после голосования в домовом чате

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Об очередном факте киберпреступления, совершенного в Омске, рассказали полицейские. Мошенники используют в корыстных целях неравнодушие омичей, предлагая им поучаствовать в благоустройстве придомовой территории.

Омские полицейские разбираются в факте очередного мошенничества, в котором финансово пострадала 76-летняя жительница Кировского округа. Пожилая женщина получила сообщение в один из мессенджеров. Ей предлагалось проголосовать за благоустройство придомовой территории, что пенсионерка и сделала. После этого женщине пришло сообщение о взломе мошенниками ее личного кабинета на портале «Госуслуги». Текст гласил, что в данный момент на ее банковском счете замечена «подозрительная активность». Спустя время напуганной женщине позвонили с неизвестного номера, представившись сперва «сотрудником» Роскомнадзора, а после — «следователем» ФСБ. Омичку убедили, что спасти все ее сбережения можно лишь одним способом — срочно перевести все имеющиеся на ее счету деньги в «Федеральное казначейство». Выполняя инструкции злоумышленников, пенсионерка лишилась 1 700 000 рублей.

Омская полиция в очередной раз предупреждает омичей, что никакого безопасного счета не существует. И если человеку поступает предложение перевести денежные средства куда-либо с целью их сбережения, надо понимать, что так действуют только мошенники.

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