В Омской области сокращают единственного почтальона, носящего пенсии в две деревни

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Пост в соцсетях о работе омского структурного подразделения АО «Почта России» — УФПС Омской области, выявил неоднозначную проблему странной «оптимизации», проводимой этим ведомством. Со слов одной из жительниц Саргатского района, с 1 августа у них сокращают единственного почтальона, разносящего письма и пенсии в двух деревнях.
Проблему о работе городского почтового отделения № 123 по улице Средняя, 7, озвучила в городских социальных сетях жительница Омска. Женщина сообщила, что на сегодняшний день в указанном отделении работает один специалист, и то по особому режиму: 3 дня в неделю, при неполном рабочем дне. В доказательство своих слов омичка прикрепила фотографию объявления графика работы этого отделения, сообщив при этом, что данный факт доставляет местным жителям большие неудобства.
Спустя время пост омички прокомментировали представители министерство цифрового развития и связи Омской области, сообщившие, что означенная проблема действительно существует и связана с нехваткой сотрудников. Также в ответе было сообщено, что «со стороны управления федеральной почтовой связи Омской области принимаются все меры по трудоустройству сотрудников».
Этот пост чиновников прокомментировала жительница Саргатского района с ником Elena Laporte, сообщив о странной оптимизации. В частности, омичка утверждала, что в деревне Десподзиновка с 1 августа сокращают единственного почтальона, работавшего на эту и еще одну деревню. Женщина сообщила, что вначале почтальону была предложена оплата в размере 0,25 от полной ставки — это 5 тысяч рублей в месяц при полном обслуживании двух населенных пунктов. По утверждению автора комментария, почтальон была согласна работать даже за эту сумму, но было принято решение о полном сокращении сотрудника почты на этом участке.
Омичка посетовала на то, что теперь будет некому разносить пенсии, а оставшийся вариант — завести всем пенсионерам банковскую карту — не приемлем для многих жителей в силу их возраста и различных болезней. Сотрудники министерства цифрового развития и связи Омской области не ответили на заданные пользователем Elena Laporte вопросы. Редакция КП-Омск обратилась за разъяснением в УФПС Омской области с просьбой прокомментировать нестандартную ситуацию с сокращением единственного почтальона, обслуживающего жителей двух населенных пунктов. На момент публикации данного материала, ответ еще не получен.
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