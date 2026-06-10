В Омской области сокращают единственного почтальона, носящего пенсии в две деревни

По утверждению жительницы Саргатского района, у них, с 1 августа, сокращают единственного почтальона, обслуживающего две деревни. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пост в соцсетях о работе омского структурного подразделения АО «Почта России» — УФПС Омской области, выявил неоднозначную проблему странной «оптимизации», проводимой этим ведомством. Со слов одной из жительниц Саргатского района, с 1 августа у них сокращают единственного почтальона, разносящего письма и пенсии в двух деревнях.

Проблему о работе городского почтового отделения № 123 по улице Средняя, 7, озвучила в городских социальных сетях жительница Омска. Женщина сообщила, что на сегодняшний день в указанном отделении работает один специалист, и то по особому режиму: 3 дня в неделю, при неполном рабочем дне. В доказательство своих слов омичка прикрепила фотографию объявления графика работы этого отделения, сообщив при этом, что данный факт доставляет местным жителям большие неудобства.

Почтовое отделение № 123 уже давно работает по сокращенному графику. Фото: скан сообщения в группе «7 дней. Новости Омска» в социальной сети «Одноклассники»

Спустя время пост омички прокомментировали представители министерство цифрового развития и связи Омской области, сообщившие, что означенная проблема действительно существует и связана с нехваткой сотрудников. Также в ответе было сообщено, что «со стороны управления федеральной почтовой связи Омской области принимаются все меры по трудоустройству сотрудников».

На ответ министерства пришло сообщение о странной оптимизации почтового отделения в Саргатском районе. Фото: скан сообщения в группе «7 дней. Новости Омска» в социальной сети «Одноклассники»

Этот пост чиновников прокомментировала жительница Саргатского района с ником Elena Laporte, сообщив о странной оптимизации. В частности, омичка утверждала, что в деревне Десподзиновка с 1 августа сокращают единственного почтальона, работавшего на эту и еще одну деревню. Женщина сообщила, что вначале почтальону была предложена оплата в размере 0,25 от полной ставки — это 5 тысяч рублей в месяц при полном обслуживании двух населенных пунктов. По утверждению автора комментария, почтальон была согласна работать даже за эту сумму, но было принято решение о полном сокращении сотрудника почты на этом участке.

Почтальон была готова работать и на 0,25 от ставки, но ее все равно сокращают. Фото: скан сообщения в группе «7 дней. Новости Омска» в социальной сети «Одноклассники»

Омичка посетовала на то, что теперь будет некому разносить пенсии, а оставшийся вариант — завести всем пенсионерам банковскую карту — не приемлем для многих жителей в силу их возраста и различных болезней. Сотрудники министерства цифрового развития и связи Омской области не ответили на заданные пользователем Elena Laporte вопросы. Редакция КП-Омск обратилась за разъяснением в УФПС Омской области с просьбой прокомментировать нестандартную ситуацию с сокращением единственного почтальона, обслуживающего жителей двух населенных пунктов. На момент публикации данного материала, ответ еще не получен.

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