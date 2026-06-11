В Омске объявлен конкурс на пост председателя гарнизонного военного суда

Действующий руководитель занимает должность с 2014 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила о начале приема документов на вакантную должность председателя Омского гарнизонного военного суда. Конкурс на руководящую позицию в военной инстанции открыт в рамках реализации федерального законодательства о судоустройстве и статусе военнослужащих.

Прием документов от претендентов стартовал 10 июня 2026 года и завершится 10 июля. Вакансия председателя Омского гарнизонного военного суда стала одной из десятков руководящих позиций, открытых Высшей квалификационной коллегией судей одновременно в различных инстанциях по всей стране.

Напомним, что с августа 2014 года должность председателя Омского гарнизонного военного суда занимает Леонид Денисов, начавший карьеру в этой инстанции еще в 1995 году. В ноябре 2020 года президентским указом его полномочия на руководящей должности были продлены еще на шесть лет, и этот срок истекает в текущем году. Гарнизонные военные суды в Российской Федерации действуют на основании Федерального конституционного закона «О военных судах в Российской Федерации» и рассматривают дела с участием военнослужащих, в том числе по уголовным преступлениям против военной службы, предусмотренным главами 32 и 33 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В начале июня 2026 года президент России Владимир Путин провел серию назначений на судейские должности в городских и областных инстанциях, что свидетельствует о плановой кадровой ротации в системе правосудия. Кандидаты на пост председателя военного суда должны соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным законом «О статусе судей в Российской Федерации», в том числе иметь высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее десяти лет и сдать квалификационный экзамен.

Омский гарнизонный военный суд является одной из ключевых военных инстанций Сибирского региона, обеспечивающей правосудие в отношении военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Омской области и прилегающих регионов.

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