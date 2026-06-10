Оператора связи наказали на 600 тысяч за подменный звонок омичке

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Прокуратура Нижнеомского района привлекла к ответственности оператора связи за пропуск подменного звонка омичке. Девушку обманули аферисты из-за рубежа.

Прокуратура Нижнеомского района Омской области провела проверку соблюдения законодательства о связи после того, как 19-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Выяснилось, что в июне 2025 года оператор мобильной связи пропустил в свою сеть входящий звонок из-за рубежа.

Злоумышленники использовали подменный номер, который был замаскирован под российскую нумерацию. В ходе разговора неизвестные ввели девушку в заблуждение и похитили у нее 40 тысяч рублей.

Надзорное ведомство установило, что у сотовой компании имелась техническая возможность прекратить оказание услуги по пропуску такого трафика, однако она не была использована. По мнению прокуратуры, своевременная блокировка могла бы предотвратить преступление.

В связи с этим в отношении юридического лица возбудили административное дело по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за неисполнение обязанности по прекращению пропуска трафика. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 468 города Москвы. В итоге оператора мобильной связи признали виновным и назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что омич нашел и похитил 290 тысяч в коробке из-под конфет

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