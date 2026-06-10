Омич нашел и похитил 290 тысяч в коробке из-под конфет

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В отделе полиции № 1 УМВД России по Омску следователи завершают проверку обстоятельств необычной кражи. Жертвой стала 21-летняя воспитательница одного из детских учреждений Омской области. У нее пропали 290 тысяч рублей.

В полиции девушка рассказала, что долгое время откладывала часть зарплаты, а накопленные 290 тысяч рублей хранила не у себя, а в доме родителей. Думала, что так надежнее. Однако несколько дней назад она обнаружила, что все сбережения исчезли.

Оперативники опросили всех, кто бывал в квартире, и восстановили цепочку событий. Выяснилось, что в день пропажи у младшей сестры заявительницы гостил старый знакомый — 18-летний омич. Семья ему доверяла, поэтому, когда подруга рано утром уехала сдавать экзамен, парень остался в доме один.

Проснувшись позже, он, по его словам, случайно наткнулся в шкафу на коробку из-под конфет, а в ней — на крупную сумму, и все эти деньги он забрал себе. Молодой человек признался в полиции, что решился на кражу из-за собственного долга в 500 тысяч рублей. Все найденные деньги он сразу же передал в счет погашения задолженности.

Вечером, когда домочадцы начали искать пропажу, гость уверял, что ничего не знает. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

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