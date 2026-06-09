Мошенники заставили ребенка взять кредит: прокуратура Омской области встала на защиту матери-одиночки

Мошенники убедил ребенка взять телефон родителей и оформить заявку на получение кредита, а после убедили школьницу перевести деньги на счет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Таврического района Омской области добилась в суде полной защиты прав местной жительницы, ставшей жертвой изощренной схемы дистанционного мошенничества. В ходе проверки было установлено, что в мае 2025 года неизвестные злоумышленники позвонили несовершеннолетней дочери заявительницы.

Представившись сотрудниками силовых структур, они убедили девочку, что ее мать якобы попала под уголовное преследование. Чтобы «спасти» родителя от тюрьмы, ребенка угрозами заставили оформить заем на сумму 170 тысяч рублей через мобильное приложение банка. Полученные деньги были немедленно похищены преступниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В целях восстановления справедливости прокуратура направила в суд исковое заявление. Надзорное ведомство требовало признать кредитный договор незаключенным, а задолженность — отсутствующей. Кроме того, прокуроры настаивали, чтобы банк направил информацию об исключении сведений о кредите из бюро кредитных историй заявительницы.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры, встав на сторону потерпевшей. Фактическое исполнение судебного решения поставлено на контроль.

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