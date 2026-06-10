Оборонным заводам Омска требуются более 570 работников на зарплаты до 150 тыс

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Омские предприятия оборонно-промышленного комплекса испытывают острую потребность в кадрах. По данным кадрового центра «Работа России» по Омской области, с начала 2026 года заводы разместили 830 вакансий, и на сегодняшний день актуальны более 570 свободных рабочих мест. При этом запрплаты в отрасли высокие и могут доходить до 150 тысяч в месяц.

Больше всего не хватает квалифицированных специалистов в области станочного и слесарного дела, химического анализа, радиоэлектроники, монтажных работ и автоматизации. При этом сохраняется стабильный спрос на грузчиков, подсобных рабочих и маляров.

Самые высокие зарплаты предлагает завод имени П. И. Баранова: операторы станков с программным управлением и заместители начальника цеха по производству могут рассчитывать на доход до 150 тысяч рублей.

На «Омсктрансмаш» шлифовщики высоких разрядов получают до 100 тысяч, в ОНИИП слесари механосборочных работ — до 90 тысяч, а на заводе имени А. С. Попова монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов — до 80 тысяч рублей.

В кадровом центре добавили, что с начала года при их поддержке на предприятия ОПК уже трудоустроены 514 человек. Они заняли позиции инженеров, стропальщиков, слесарей механосборочных работ, лаборантов-исследователей, электромонтеров, паяльщиков, слесарей-ремонтников, машинистов холодильных установок, электрогазосварщиков, токарей, комплектовщиков и операторов станков с программным управлением.

Ранее КП-Омск сообщала, что бензин АИ-92 в Омске подешевел до 57,9 рубля за литр

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