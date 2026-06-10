Бензин АИ-92 в Омске подешевел до 57,9 рубля за литр

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Средняя цена бензина марки АИ-92 на заправках Омска опустилась до 57,9 рубля за литр. Об этом говорят данные независимого сервиса по мониторингу топливных цен.
Согласно информации агрегатора, бензин АИ-95 сейчас можно приобрести за 61,7 рубля за литр. Дизельное топливо предлагается по цене от 74,9 до 78,3 рубля в зависимости от сезонности и производителя. Премиальный АИ-98 держится на отметке 83,77 рубля, а АИ-100 можно найти за 84,32 рубля. Автомобильный газ марки СПБТ продается по 21,3 рубля за литр, метан — по 28,73 рубля.
Большинство сетевых заправок города держат цены в указанном диапазоне. Снижение стоимости топлива происходит на фоне стабильной ситуации на нефтяном рынке. Летом традиционно корректируются сезонные цены на дизельное топливо и другие виды горючего.
Ранее сообщалось, что по итогам апреля Омская область заняла 43 место в рейтинге регионов по доступности бензина — на среднюю зарплату жители региона могли купить 1070 литров топлива марки АИ-92.
Сезонное снижение цен на топливо традиционно наблюдается в летний период и позволяет автовладельцам региона экономить на заправке автомобилей.
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