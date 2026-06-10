Бензин АИ-92 в Омске подешевел до 57,9 рубля за литр

Средняя цена бензина марки АИ-92 на заправках Омска опустилась до 57,9 рубля за литр Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Средняя цена бензина марки АИ-92 на заправках Омска опустилась до 57,9 рубля за литр. Об этом говорят данные независимого сервиса по мониторингу топливных цен.

Согласно информации агрегатора, бензин АИ-95 сейчас можно приобрести за 61,7 рубля за литр. Дизельное топливо предлагается по цене от 74,9 до 78,3 рубля в зависимости от сезонности и производителя. Премиальный АИ-98 держится на отметке 83,77 рубля, а АИ-100 можно найти за 84,32 рубля. Автомобильный газ марки СПБТ продается по 21,3 рубля за литр, метан — по 28,73 рубля.

Большинство сетевых заправок города держат цены в указанном диапазоне. Снижение стоимости топлива происходит на фоне стабильной ситуации на нефтяном рынке. Летом традиционно корректируются сезонные цены на дизельное топливо и другие виды горючего.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля Омская область заняла 43 место в рейтинге регионов по доступности бензина — на среднюю зарплату жители региона могли купить 1070 литров топлива марки АИ-92.

Сезонное снижение цен на топливо традиционно наблюдается в летний период и позволяет автовладельцам региона экономить на заправке автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин подписал Указ о праздновании 400-летия начала освоения Омского Прииртышья

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru