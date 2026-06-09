Вечером во вторник, 9 июня, губернатор Виталий Хоценко сообщил радостную новость. Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании 400-летия начала освоения Омского Прииртышья.
В документе уточняется, что юбилейную дату местные жители отметят в 2028 году. Глава государства рекомендовал органам госвласти и субъектов РФ, а также местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении праздника.
Указ вступил в силу сегодня, с момента подписания.
Ранее мы рассказали, что президент России вручил орден омскому областному музею.
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