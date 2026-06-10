Омские промышленники создали прорывной датчик для взрывоопасных сред

Многозонный цифровой датчик температуры МЦДТ 2401 способен работать там, где другие приборы бессильны Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омское научно-производственное предприятие завершило разработку и сертификацию многозонного цифрового датчика температуры, не имеющего аналогов в России по совокупности характеристик взрывозащиты и точности.

Новый прибор, получивший обозначение МЦДТ 2401, способен работать во взрывоопасных резервуарах с нефтепродуктами и в угольных шахтах, где другие датчики бессильны. Изделие имеет наивысшие уровни взрывозащиты для угольных шахт и взрывоопасных газовых сред.

Ранее аналогичные решения поставлялись в Россию преимущественно из Европы и США. Теперь потребность в таком оборудовании закрывает омский производитель.

В региональном минпромторге отметили, что разработка омского предприятия — это конкретный вклад в технологический суверенитет и промышленную безопасность не только региона, но и всей страны. Новинка уже получила признание профессионального сообщества на выставке «Инновации года» в Омске.

Новый датчик уже называют прорывом для нефтяной, угольной и энергетической отраслей. Прибор может применяться на предприятиях, где требуется повышенная точность измерений в экстремальных условиях, что особенно важно для обеспечения безопасности на производствах с повышенным риском.

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