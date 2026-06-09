В Омске за выходные сгорела электроподстанция: всего за сутки потушили 15 пожаров

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омске в воскресенье, 7 июня, произошло возгорание на электрической подстанции в Кировском округе. Этот инцидент стал одним из 15 пожаров, которые ликвидировали омские спасатели за минувшие сутки. По информации регионального ГУ МЧС, площадь пожара на подстанции составила 161 квадратный метр. При этом сгораемые конструкции повреждены и разобраны на площади 4 квадрата. Дознавателям ведомства еще предстоит выяснить точные причины случившегося.

Кроме подстанции, огнеборцы выезжали на тушение одноэтажного дома в СНТ Ленинского округа. Там оказались повреждены конструкции на 90 квадратных метрах. С пламенем боролись 13 сотрудников МЧС, задействовав четыре единицы спецтехники. В том же Ленинском округе загорелся автомобиль, стоявший на обочине — пострадал моторный отсек. На этом пожаре работали пять пожарных и одна машина. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

По области зафиксировали лишь один пал травы, а также шесть термоточек в пяти районах. Лесных пожаров нет. При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушителям грозят серьезные штрафы: простым гражданам — от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 60 тысяч, а юридическим — от 400 до 800 тысяч рублей. Спасатели призывают омичей быть предельно осторожными с огнем. Тем более, что по прогнозам Обь-Иртышского УГМС в период с 9 по 11 июня по области возможен порывистый шквалистый ветер.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области снова горит скандально известная большая свалка

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