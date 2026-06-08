Мэр Омска предложил присвоить звания почетных граждан двум омичам

Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Омска Сергей Шелест внес на рассмотрение Омского городского совета проект постановления о присвоении звания «Почетный гражданин города Омска» сразу двоим кандидатам: Владимиру Шалаку и Виталию Репину. Вопрос вынесен на обсуждение профильного комитета.

Согласно опубликованной повестке горсовета, инициативу мэра рассмотрит комитет по социальным вопросам под председательством Светланы Студеникиной. Заседание назначено на четверг, 11 июня. Докладывать по этому пункту будет заместитель главы города Инна Елецкая.

Владимир Шалак — фигура в омской культуре известная. Его трудовой путь в этой сфере начался еще в 1975 году. Дважды он возглавлял городские структуры, отвечающие за развитие культуры: в 1990–2001 годах, а затем с 2012 по 2020 год. На пенсию он ушел с поста директора департамента культуры мэрии Омска.

Виталий Репин — действующий военный. Полковник с августа 2021 года руководит 242-м учебным центром Воздушно-десантных войск. До этого назначения он несколько лет прослужил в том же центре, но в должности начальника штаба.

Оба кандидата имеют многолетний опыт работы и заслуги перед городом. Окончательное решение о присвоении званий депутаты примут после обсуждения на комитете и в ходе последующего пленарного заседания горсовета.

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