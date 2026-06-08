В Омской области стало меньше качественной воды

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Качество питьевой воды, подаваемой жителям Омской области через централизованные системы, в 2025 году снизилось. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора, подготовившие ежегодный государственный доклад «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно документу, доступ к качественной воде из-под крана потеряли в первую очередь горожане. Если в 2024 году доля городского населения, получающего безопасную питьевую воду, составляла 98,8%, то по итогам прошлого года она упала до 94,0%. В абсолютных цифрах качественной водой были обеспечены порядка 1,57 млн жителей региона, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

При этом на селе ситуация не изменилась: там по-прежнему только 62,4% жителей имеют доступ к чистой воде из систем централизованного водоснабжения. Общий показатель — каждый седьмой источник водоснабжения (13,3%) не соответствует санитарным нормам.

В ведомстве называют два основных фактора. Первый — отсутствие зон санитарной охраны у многих водозаборов. Второй — снижение качества воды в поверхностных источниках (реках и водохранилищах) по микробиологическим показателям. Именно из них подается вода на централизованные системы водоснабжения городов.

Любопытно, что в 2025 году специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» резко нарастили объем исследований: было проанализировано 31 638 проб воды — почти на треть больше, чем в 2024-м. Основное внимание уделялось распределительной сети: на нее пришлось 79,9% всех замеров. Также заметно выросло число проб из водопроводов — с 2,5 до 3,8 тысячи.

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