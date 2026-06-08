Охранник с IQ 137 и талантом писателя: как омич сломал стереотипы и покорил интернет

Максим Меньшов на рабочем месте Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда мы слышим слово «охранник», воображение часто рисует стандартный образ: человек без высшего образования, выполняющий скучную, рутинную работу. Но реальность, как это часто бывает, оказывается куда интереснее любых клише. История омича Максима Меньшова — это живой пример того, как интеллект, литературный талант и физическая подготовка могут идеально сочетаться с самой, казалось бы, неприметной профессией. Он уже 9 лет успешно ведет онлайн-журнал о своей жизни, который каждый день читают миллионы.

От университета МВД до тяги к писательству

Максим начал свою карьеру далеко не с охраны. Окончив омскую гимназию № 88 и художественную школу (исключительно на хорошие оценки), он поступил в университет МВД в Санкт-Петербурге. Именно там произошел показательный случай: при поступлении его IQ измерили на уровне 137. Проверяющий не поверил цифрам и заставил пересдать тест. Результат оказался тем же. К слову, лишь 2% населения могут похвастаться такими данными.

«Я был любимым учеником у нашей учительницы по литературе, потому что сочинения мне правда удавались. Я умел фантазировать, умел красиво излагать. Но единственное, хоть я хорошо учился, но не мог наизусть учить стихи. Своими словами пересказать — это я могу легко, а вот что касается слово в слово, это для меня всегда было сложно. И меня всегда пропускали в тот день по списку, когда нужно было наизусть стихи читать, чтобы не портить так сказать мои отметки…», — рассказывает о своей школьной жизни Максим.

Учеба в университете МВД шла успешно, но на втором курсе судьба внесла свои коррективы. Из-за серьезной болезни парня комиссовали, назначив вторую группу инвалидности и пенсию как военнослужащему, получившему травму.

Период восстановления был долгим. Живя на попечении любящих родителей, Максим искал себя. Он пробовал разные пути: был художником в магазине, оформлял витрины и даже четыре месяца отработал грузчиком на табачном складе. Но интеллектуально развитому человеку с литературной жилкой такая работа не могла дать полной самореализации.

Долги и рождение блога

В охрану Максима Меньшова привела пагубная страсть к азартным играм – проигрался, влез в долги. Это же обстоятельство привело его и на специализированный форум. Онлайн-друзья, оценив его манеру общения, настояли: «У тебя есть задатки блогера, ты должен его вести». Максим долго сопротивлялся, боясь медийности. Но когда жена легла в больницу, а до пенсии оставалось время, он решил провести над собой жесткий эксперимент: прожить на прожиточный минимум, не занимая ни копейки, и описывать этот опыт в блоге. Эксперимент удался. Читатели оценили искренность и литературный слог. «Продолжай!» — написали они. Дебют случился 9 лет назад, 1 мая.

Фото: Екатерина КРАСНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня блог Максима — это феномен. Он пишет ежедневно, преимущественно во время ночных смен на работе. Без заранее продуманных тем, без заранее заготовленных фото чистый поток мыслей, который он выливает на клавиатуру, исправляя опечатки уже постфактум. Эта искренность подкупает. Аудитория форума насчитывает около 10 тысяч зарегистрированных пользователей, а общее число читателей, включая незарегистрированных, исчисляется миллионами. География впечатляет: страны СНГ, Европа, Латинская Америка…

Блог омича получил огромную поддержку аудитории. Фото: скриншот отзывов

«Я соревнуюсь с блогерами с многомиллионной аудиторией»

«Самые лучшие посты у меня рождались на работе. Я не то, чтобы от нее отвлекаюсь, но уделяю время, когда вдохновение найдет. Я пишу сразу в блог, нет ни черновиков, ни заготовок, пишу из головы. Многие удивляются – там у них целый план, а у меня такого нет. Я меня просто текстовый формат: размышления, описание событий дня. Читатели писали мне: «У тебя способность есть, ты в обычном действии видишь то, что другие бы не заметили, и из этого делаешь свою историю». Я задумался и понял, что это действительно так: я пойду в магазин, там бабушка меня о чем-то спросит, я ей отвечу, и это уже будет целая история. Я специально не учился нигде, только база школы. Я не скажу, что я какой-то заядлый книжный червь, но взялся в последние годы, накупил целую библиотеку домой и то, что не прочитал в школе, читаю сейчас», — говорит Максим.

К слову, омский блогер стал настоящей «звездой» своего комьюнити, хотя сам скромно отмахивается от этого титула. Подписчики как его вторая семья. Когда он пропадает на день-два, ему пишут десятки сообщений: «Что случилось? Чем помочь?». И помощь действительно приходит: в виде донатов и призов за лучшие посты Максим шесть раз признавался лучшим блогером форума. Благодаря подписчикам, по его шутливому выражению, «гастролирует» как настоящая знаменитость. Приезжает в разные города и путешествует.

«Начинающим блогерам что можно посоветовать? Если есть желание – это самое главное. Финансы абсолютно ничего не решают, это показывает мой опыт. Можно без копейки вложений сделать успешный блог. Многие стараются хорошую камеру купить или крутой планшет, чтобы писать тексты. Нет, ничего этого не надо. Можно снимать и с телефона, если вы видеоблогер. Если текстовый, то конечно какой-то багаж знаний надо иметь, хорошо излагать мысли, а для этого нужно много читать. Потому что текст, составленный как попало, никому неинтересен».

История Максима Меньшова доказывает, что не профессия определяет личность талант проявит себя при любых обстоятельствах.

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