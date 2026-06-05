Трагедия в Аланье: омский турист умер в номере отеля на глазах у жены

Генконсульство подтвердило естественные причины смерти и помогает с репатриацией тела Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Пятидесятилетний житель Омска скончался во время отдыха в Турции. Трагедия произошла в гостинице района Окурджалар. Как сообщает Telegram-канал SHOT, супруга туриста обнаружила его без признаков жизни на полу номера и немедленно вызвала скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины, после чего тело направили в институт судебной медицины для экспертизы.

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило факт случившегося и исключило криминальный характер. Дипломаты пояснили, что случай признан страховым, а они сами находятся в контакте с туроператором и страховым агентом для содействия в оформлении документов.

«В генконсульство третьего июня поступила информация о смерти туриста в одном из отелей в городе Аланья. Согласно данным страховой компании, случай признан страховым, криминального подтекста не обнаружено. Со своей стороны российские дипломаты находятся в контакте с туроператором и страховым агентом и готовы оказать содействие в оформлении необходимых документов для репатриации тела в Россию», — передали в диппредставительстве.

В настоящее время дипломатические ведомства продолжают взаимодействие со страховой компанией для организации возвращения тела на родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Частный музей Сталина ликвидировали в Омске после пяти лет работы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru