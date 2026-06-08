Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омской сироты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением жилищных прав жительницы Омской области, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей. Глава ведомства затребовал доклад у руководителя регионального управления СКР Виталия Батищева.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, поводом для вмешательства стало обращение девушки в аккаунте приемной председателя СК в социальной сети «ВКонтакте». Заявительница долгое время состояла на специализированном учете как нуждающаяся в предоставлении благоустроенного жилья. Однако в прошлом году ее исключили из очереди.

Причиной стало наличие у девушки доли в квартире, перешедшей к ней по наследству после смерти матери в 2019 году. При этом, как поясняет заявительница, совместное проживание в этом помещении с другими родственниками крайне затруднено. Обращения в различные инстанции не принесли результата.

В следственном управлении СК России по Омской области по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил Виталию Батищеву представить доклад о предварительных и окончательных итогах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению права сироты на благоустроенное жилье.

Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома России.

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