В Омске грузовик сбил 12-летнего мальчика на электросамокате

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Днем 8 июня на пересечении улиц Арнольда Нейбута и 21-й Линии в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и грузовой «ГАЗели». Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 14:40.

По предварительным данным полицейских, прибывших на место, 33-летний водитель грузовика ГАЗ совершал поворот направо. В этот момент он допустил наезд на электросамокат, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате удара пострадал 12-летний подросток, управлявший самокатом. Ребенку потребовалась помощь медиков — его осмотрели врачи прибывшей «скорой». К счастью, госпитализация не понадобилась: после осмотра мальчика отпустили домой.

В Госавтоинспекции сообщили, что окончательные причины и все обстоятельства этого ДТП будут установлены в ходе проводимой проверки. Сотрудники ведомства выясняют, насколько соблюдались правила дорожного движения как водителем грузовика, так и несовершеннолетним владельцем электросамоката.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске пьяный водитель грузовика спровоцировал погоню и спрятался в лесу

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