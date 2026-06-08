В Омске пьяный водитель грузовика спровоцировал погоню и спрятался в лесу

Ночью 8 июня на улице 2-й Челюскинцев внимание ДПС привлек грузовик «Хино Профия». Водитель не отреагировал на требование остановиться. Создав угрозу другим участникам движения, шофер направился к Красноярскому тракту. Затем свернул на «грунтовку», выключил фары и поехал по бездорожью, скрываясь в пыли и темноте. Об этом рассказали в омском УМВД.
Автопогрузчик удалось обнаружить на проселочной дороге. Водитель вышел из леса, где пробовал укрыться. Освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения: 0,229 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. В отношении 44-летнего мужчины составили административные материалы. Причина — нетрезвая езда без прав, игнорирование запрещающего сигнала светофора, невыполнение требования об остановке и уклонение от наказания.
Нарушителю грозят штрафы и арест. Большегруз эвакуирован на спецстоянку.
Ранее мы писали, что выпивший водитель легковушки устроил погоню и протаранил патрульную машину.
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