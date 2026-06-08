В Омске хотят обанкротить крупного производителя молока

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 9 июня, Арбитражный суд Омской области начнет рассматривать дело о банкротстве одного из крупных производителей сырого молока — ООО «Еремеевское». С иском к нему обратилось другое омское предприятие — ООО «Агропром», сумма долга составляет более 71,5 млн рублей.

По данным ЕРЮЛ, ООО «Еремеевское» зарегистрировано в одноименном селе Полтавского района в 2009 году. Основной вид деятельности предприятия составляет производство сырого молока, также там занимаются выращиванием зерновых культур. Примечательно, что год назад, в 2025-м, ООО стало правопреемником другого крупного сельхозпроизводителя — СПК «Еремеевское» с аналогичным родом деятельности. Кооператив начал свою деятельность в 2002-м, однако в прошлом году был реогранизован путем присоединения к ООО. Возглавил общество бывший председатель СПК Юрий Гольман, он же вместе с еще пятью бывшими пайщиками СПК входит в число учредителей. Сумма уставного капитала ООО составляет 37 759 400 рублей.

Однако несмотря на усиление присоединением крупной компании и солидный уставной капитал, в последнее время ООО «Еремеевское» терпит убытки. На конец 2025 года они составили 26 млн рублей.

Кредитор организации, ООО «Агропром», также имеет омскую прописку — Омский район, поселок Иртышский. Основным видом деятельности «Агропрома» является оптовая торговля минеральными удобрениями и агрохимическими продуктами. Директор и учредитель компании — Вадим Мельник. Сумма уставного капитала составляет 20 000 рублей.

Ранее КП-Омск сообщала, что под Омском в тепловой компании погасили 1,2 млн рублей долга по зарплате

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