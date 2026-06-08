Под Омском в тепловой компании погасили 1,2 млн рублей долга по зарплате

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня прокуратура Омской области сообщила о несоблюдении трудового законодательства в МУП «Нововаршавская тепловая компания». Руководство допустило задолженность по зарплате за февраль 2026 года на сумму 1,2 млн рублей.

Для восстановления прав десяти сотрудников надзорное ведомство внесло директору организации представление. В суд направили иски о взысканиях и компенсации морального вреда работникам. Требования были полностью удовлетворены.

После принятых мер люди получили свои деньги, трудовые права восстановлены.

Ранее мы писали, что в дорожно-строительной фирме работодатель не платил сотрудникам несколько месяцев.

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